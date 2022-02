Covid-19. Portugal com 17.019 novos casos e 36 mortes em 24 horas

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta segunda-feira mais 17.019 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 2.932.990.



Deram-se ainda mais 36 mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 20.258 o total acumulado em todo o território português.





Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 37.646, passando o total para 2.304.585.





Dos novos casos de infeção registados, 7.608 ocorreram na região Norte, 2.269 no Centro, 4.326 em Lisboa e Vale do Tejo, 564 no Alentejo, 770 no Algarve, 1.077 nos Açores e 405 na Madeira.







Dos óbitos, 11 deram-se no Norte do país, dez no Centro, 11 em Lisboa e Vale do Tejo e quatro no Alentejo.