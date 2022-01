Covid-19. Portugal com 39.570 novos casos e 14 mortes em 24 horas

Portugal atinge hoje o novo máximo diário de casos desde o início da pandemia. O anterior recorde era de 30.829 novas infeções, registado na última sexta-feira, 31 de dezembro.







Há nesta altura 1.251 doentes internados nos hospitais portugueses com Covid-19, dos quais 143 em cuidados intensivos (menos quatro nas últimas 24 horas). Se o número de utentes em UCI se tem mantido estável, o número global de doentes em enfermaria mostra uma tendência crescente nos últimos dias. Desde terça-feira foram internadas mais 48 pessoas.







O número de recuperados diários também continua elevado. Só nas últimas 24 horas 14.207 doentes foram dados como recuperados.







Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos e óbitos: 16.550 novas infeções e seis óbitos desde terça-feira. Seguem-se a região Norte com 13.665 casos e quatro óbitos e a região Centro com 5.207 novos casos e quatro mortes.







Na Madeira há mais 1.290 casos, no Algarve houve registo de mais 1.173 casos e no Alentejo 1.171 novos casos. Nos Açores contabilizam-se 514 novas infeções.



Incidência dispara, R(t) com ligeira redução





O boletim da DGS desta quarta-feira mostra uma continuação na subida vertiginosa da incidência a cada 100 mil habitantes, que é agora de 2104,7 a nível nacional e 2114,3 no continente.







Na segunda-feira, data da anterior atualização, o país contava com uma incidência de 1805,2 a nível nacional e de 1817,3 no continente.





Já o índice de transmissibilidade - R(t) - apresenta uma queda ligeira e é agora de 1,41 a nível nacional e no continente. Na segunda-feira, o país tinha um R(t) de 1,43.