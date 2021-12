Covid-19. Portugal com 4.644 novos casos e 24 mortes em 24 horas

Com as novas 24 mortes por covid-19 no último dia, o total passa para 18.741, segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.





Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 3.886, passando o total para 1.126.627.





Dos novos casos de infeção registados, 1.477 ocorreram na região Norte, 770 no Centro, 1.648 em Lisboa e Vale do Tejo, 147 no Alentejo, 314 no Algarve, 47 nos Açores e 241 na Madeira.





Dos óbitos registados, oito deram-se no Norte do país, oito no Centro, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Alentejo e um no Algarve.

Internamentos diminuíram

O número de internamentos no país reduziu no último dia: estão agora 943 pacientes com covid-19 hospitalizados, menos nove do que na véspera. Em Unidades de Cuidados de Intensivos encontram-se 147 doentes (menos 11 do que no dia anterior).





A matriz de risco do último boletim aponta para uma taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias, em Portugal, de 525,5 casos por 100 mil habitantes.



Já o índice de transmissibilidade R(t) do vírus está agora nos 1,07.





Esta sexta-feira, a ministra da Saúde traçou o atual quadro da evolução da pandemia e da presença da variante Ómicron em Portugal. No final da conferência de imprensa, o Governo apelou à realização de testes antes de eventos sociais e a cuidados redobrados no Natal e Ano Novo.