Covid-19. Portugal com 974 novos casos e oito mortes em 24 horas

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta segunda-feira mais 974 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 1.108.462.



Deram-se ainda mais oito mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 18.265 o total acumulado em todo o território português.





Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 539, passando o total para 1.051.839.





Dos novos casos de infeção registados, 266 ocorreram na região Norte, 118 no Centro, 382 em Lisboa e Vale do Tejo, 46 no Alentejo, 106 no Algarve, 13 nos Açores e 43 na Madeira.





Dos óbitos registados, quatro deram-se no Centro do país, dois em Lisboa e Vale do Tejo, um no Algarve e um na Madeira. Segundo a DGS, as vítimas mortais são das faixas etárias entre 70 e 79 anos (duas) e dos idosos com 80 ou mais anos (seis).







O número de internamentos continua a aumentar: estão agora 470 pacientes com covid-19 hospitalizados, mais cinco do que na véspera. Em Unidades de Cuidados de Intensivos encontram-se 76 doentes (mais um do que no dia anterior).





Numa altura em que a situação pandémica se agrava em Portugal e por toda a Europa, António Costa convocou para esta sexta-feira à tarde uma reunião no Infarmed com especialistas e responsáveis políticos, para que se faça uma avaliação do estado da covid-19 no país.