Covid-19. Portugal com mais 16.132 casos e 38 mortes em 24 horas

Segundo o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, há esta segunda-feira mais 16.132 casos de infeção no país, elevando o total desde o início da pandemia para 3.085.260.



Deram-se ainda mais 38 mortes por covid-19 no último dia, aumentando para 20.530 o total acumulado em todo o território português.





Já as recuperações, nas últimas 24 horas, foram 31.579, passando o total para 2.495.002.





Dos novos casos de infeção registados, 5.113 ocorreram na região Norte, 3.042 no Centro, 5.293 em Lisboa e Vale do Tejo, 761 no Alentejo, 870 no Algarve, 647 nos Açores e 406 na Madeira.





Dos óbitos, 15 deram-se no Norte do país, oito no Centro, dez em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, um no Algarve e um nos Açores.





Os dados das autoridades de saúde dão ainda conta de uma subida nos internamentos: há agora 2.298 pessoas com covid-19 hospitalizadas, mais 66 do que na véspera.



Em Unidades de Cuidados de Intensivos encontram-se 155 doentes, menos cinco do que no sábado.