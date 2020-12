Covid-19. Portugal entra no sexto período de estado de emergência

Portugal entrou hoje no sexto período de estado de emergência, com 113 concelhos ainda sujeitos a restrições. Desses, são agora 35 os que têm risco extremo, ou seja, com mais de 960 casos por 100 mil habitantes. Logo a seguir, com risco muito elevado, há 78 concelhos, menos dois do que antes.