Covid-19. Portugal entre os países europeus com mais alta taxa de contágio

Atualmente, são mais de 40 casos por cada 100 mil habitantes. Como consequência, o rt, a velocidade a que o vírus se transmitiu, é de 1,12.



Portugal está agora, no grupo dos sete piores países da União Europeia



Como é que a abertura das escolas vai afetar esta situação? Foi um dos temas mais em foco no encontro que reuniu peritos e políticos na Faculdade de Medicina do Porto - mas sem consenso.