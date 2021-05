Covid-19. Portugal já tem cinco milhões de vacinas administradas

De acordo com a Task Force para a vacinação, Portugal - continental e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira - ultrapassou no sábado os cinco milhões de vacinas administradas contra a Covid-19.

O mesmo será atingido entre hoje e amanhã quando considerado apenas o território continental.

A expetativa neste momento, caso tudo decorra como previsto, é que a 8 de agosto, 70 por cento da população tenha recebido pelo menos uma dose da vacina.

"Se tudo correr bem, se as vacinas chegarem, tivermos as vacinas que pensamos ter disponibilizadas, no dia 8 de agosto teremos 70% da população com pelo menos uma dose", disse o vice-almirante Gouveia e Melo, em Leiria.

Em Portugal, morreram por Covid-19 até este dia 17.017 pessoas dos 845.224 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Questionado sobre se quando os país chegar os 70 por cento da população com uma dose da vacina é atingida a imunidade de grupo, Gouveia e Melo afirmou que "neste momento não se sabe neste vírus se a pessoa que está imunizada pode ou não ser transportadora do vírus. Se não for transportadora do vírus, significa que atingimos a imunidade de grupo e o vírus começa a morrer na comunidade".

Diz ele que os dados que chegam de Israel, que já tem uma grande parte da população imunizada", são animadores, "no sentido em que, realmente, uma pessoa imunizada e protegida não é um transportador do vírus".

Mas logo acrescentou que "isso ainda não está 100% confirmado. Mas, mesmo não estando confirmado, trabalhando na incerteza, o nosso primeiro objetivo é atingir essa percentagem (70% da população vacinada com a primeira dose em 8 de agosto)" e, "logo a seguir, ir aos 90% da população", continuou.