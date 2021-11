Covid-19. Portugal regista mais 1197 casos e cinco mortes

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta mais 1197 infeções por Covid-19 e cinco mortes associadas à doença. Portugal mantém-se numa tendência crescente da pandemia, sendo o quarto dia consecutivo com mais de mil casos.







Do total de novos casos, 465 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 300 na região norte, 278 no centro, 70 no Algarve e 39 no Alentejo. Foram ainda confirmadas mais 25 infeções na Madeira e 20 nos Açores.





Relativamente aos óbitos, estes foram registados na região norte (um), Lisboa e Vale do Tejo (três) e Alentejo (um).







Os internamentos registaram uma ligeira descida, com menos 22 doentes em enfermaria e menos quatro nos cuidados intensivos. No total, estão internados 323 doentes, dos quais 62 em unidades de cuidados intensivos.







O boletim reporta ainda mais 1020 recuperados, aumetando o total para 1.045.297. Há ainda mais 172 casos ativos (33.039 no total) e mais 795 contactos em vigilância (24.076 no total).





Desde que foi identificado o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, já foram confirmadas 1.096.534 infeções e 18.198 mortes.