Covid-19. Portugal suspende voos para fora e de fora da UE a partir de 5.ª feira

António Costa, em conferência de imprensa na secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, em Lisboa, depois de um Conselho Europeu Extraordinário, que decorreu por videoconferência, especificou a medida tomada: "A partir das 24h00 de amanhã (quarta-feira) estarão suspensos todos os voos internacionais para fora do espaço da União Europeia e de fora do espaço da União Europeia com destino a qualquer aeroporto nacional".





, acrescentou, serão os países extracomunitários onde há "forte presença de comunidades portuguesas", como Canadá, Estados Unidos, Venezuela e África do Sul, e os países de língua oficial portuguesa.

No entanto, no caso concreto do Brasil, as rotas serão restritas a Rio de Janeiro e São Paulo, sendo suspensas todas as outras.







", disse, apontando o exemplo das restrições já acordadas bilalteralmente entre Portugal e Espanha.Estas medidas destinam-se a combater a progressão da pandemia de Covid-19, com António Costa a admitir que terão "um efeito altamente perturbador" na vida dos cidadãos.