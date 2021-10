Covid-19. Portugal tem 911 novos casos e três mortos, nas últimas 24 horas

Segundo o documento da Direção-Geral da Saúde há menos 88 casos ativos do que ontem, mais 996 recuperados e 71 novos constactos em vigilância.





A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou 369 infeções, o Norte 233, na região Centro 191, no Algarve 50 e no Alentejo 33. Na Madeira há mais 22 casos e nos Açores mais 13.





Nas últimas 24 horas, as hospitalizações diminuiriam. Estão atualmente 318 doentes covid internados em enfermarias (menos 13 do que ontem) e 64 em Unidades de Cuidados Intensivos (menos um).





Até ao dia de hoje, foram confirmados em Portugal um totoal de 1.089.88 casos de Covid-19 e 18.156 óbitos devido à infeção provocada pelo coronavírus.