Covid-19. Portugal tem mais 1.477 casos e nove mortos

Em Portugal foram reportados mais 1.477 e nove mortos devido à covid-19. Há mais 722 casos ativos, mais 746 recuperados e 969 contactos em vigilância.







Em Lisboa e Vale do Tejo foram registados mais 549 infeções, na região Centro 365, no Norte mais 322, no Algarve mais 118 e no Alentejo 74. Na Madeira há mais 44 casos e nos Açores mais cinco.





Os internamentos voltam a subir: estão internados em enfermaria 383 doentes (mais três do que ontem) e 64 em unidades de cuidados intensivos (mais dois).





Desde o início da pandemia, Portugal já reportou 1.102.438 casos de covid-19 e 18.231 óbitos.