Covid-19. Portugal terá capacidade para administrar 150 mil vacinas por dia

Numa altura em que o ritmo de vacinação ronda as "22 mil vacinas por dia", o responsável pelo plano prevê que, Gouveia e Melo afirmou ainda, em entrevista à TVI, que Trata-se, segundo o coordenador do plano de vacinação, que sucedeu a Francisco Ramos no cargo, de "uma malha que atinge de forma muito capilar a população portuguesa, está espalhada no território nacional" e "pronta para trabalhar". Com o aumento do número de vacinas, no segundo trimestre no ano, admite a O vice-almirante que quer chegar ao período de maior capacidade de vacinação "sem improvisações", assegurou ainda que a "task force" da vacinação continuará a "fechar a norma" para impedir mais casos de vacinação abusiva. Em Portugal já foram recebidas 503 mil vacinas, 43 mil das quais foram para a Madeira e para os Açores e 460 mil ficaram no continente. Destas 460 mil que estão no continente, já foram administradas 400 mil vacinas, estando em reserva 60 mil.

Destas 460 mil que estão no continente, já foram administradas 400 mil vacinas, estando em reserva 60 mil.





"Não vai ser um verão normal"







O vice-almirante foi claro e deixou um aviso quanto aos próximos meses: "Não vai ser um verão normal".



Interrogado sobre a possibilidade da população portuguesa estar vacinada na totalidade no Natal, Gouveia e Melo alertou que tudo depende das doses que o país recebe e que este é um "se" muito grande.



Não vai ser um verão normal. Nessa altura ainda não vai haver imunidade de grupo. No Natal sim, mas as vacinas têm de chegar a tempo".







DGS adapta norma para combater vacinação indevida







Sobre as polémicas que assombram o plano de vacinação contra a covid-19, o coordenador esclareceu que as sobras devem ser aplicadas consoante as prioridades estabelecidas.



"A DGS fez um normativo que julgava suficiente", explicou Gouveia e Melo.



Questionado sobre se houve "ingenuidade" da "task-force", o coordenador disse que "partiu-se do princípio que estamos a falar com pessoas de bem e a tratar com pessoas de bem".



Mesmo com pessoas de bem há abusos", admitiu, acrescentando que "estes abusos minam a confiança".







