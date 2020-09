Covid-19. Portugal volta a viver em situação de contingência

A região de Lisboa e Vale do Tejo representa cerca de 50 por cento do total, com 227 casos. O Norte, com 117, novos casos, representa 28 por cento.



Morreram mais quatro pessoas com Covid-19: duas no Norte, uma em Lisboa e uma no Algarve, todas com mais de 80 anos.