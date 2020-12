Covid-19. Primeiro lote de 9.750 vacinas já chegou a Portugal

As 9.750 doses chegaram esta manhã à zona de Coimbra, de onde vão sair ainda esta tarde para serem distribuídas pelos vários vários hospitais, para dar início à vacinação no domingo. Estas primeiras doses são destinadas aos profissionais de saúde dos centros hospitalares universitários do Porto, São João, Coimbra, Lisboa Norte e Lisboa Central.

A viatura que transposta as vacinas, duas caixas que no total pesam 41 quilogramas e que necessitam de estar a temperaturas abaixo dos 80 graus, foi escoltada por várias forças de segurança e entrou no perímetro da unidade de armazenamento por volta das 9h45.

O processo de abertura da viatura, que estava selada, foi acompanhado no local por vários responsáveis do Governo, dirigidos pela ministra da Saúde, Marta Temido.

Os camiões refrigerados com as doses previstas para países da União Europeia (UE) saíram na quarta-feira de manhã da fábrica belga da farmacêutica norte-americana, situada em Puurs, no nordeste da Bélgica, sob fortes medidas de segurança, com dois veículos das forças policiais a escoltar cada um dos três veículos pesados depois do carregamento.

A vacinação em Portugal começa no domingo, sendo uma iniciativa comum aos estados-membros da UE e, à semelhança dos outros países europeus, a vacina é facultativa e gratuita. Na segunda-feira passada, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) considerou segura a vacina da Pfizer-BioNTech, para a qual concedeu uma autorização "para uso de emergência", num processo que avançou a uma velocidade inédita.

No Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, por exemplo, a vacinação vai começar amanhã às 10h30 da manhã, havendo mais de dois mil profissionais para vacinar nesta primeira fase.

Dias antes do arranque da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde definiu algumas regras específicas.



Por exemplo, as pessoas alérgicas que já tiveram reações graves a medicamentos ou a alimentos vão ter de ser vacinadas nos hospitais, e quem sofrer de uma doença aguda grave terá de esperar até estar completamente recuperado para receber a vacina.



Estas regras da DGS decorrem das indicações enviadas a todos os estados-membros pela Agência Europeia do Medicamento.

Este lote de 9.750 doses vai ser reforçado com a entrega de mais 70.200 doses, que têm chegada prevista para segunda-feira ao país, elevando o total disponível para administração até ao final do ano para 79.950 vacinas.

O alargamento do número de vacinas já neste arranque do plano de vacinação contra a covid-19 vai levar, segundo Marta Temido, ao alargamento do número de profissionais selecionados e de hospitais abrangidos, com a ministra a assumir a sua esperança numa cobertura total da rede hospitalar do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Está igualmente prevista a extensão da vacinação nesta etapa às estruturas residenciais para pessoas institucionalizadas.

Entre dezembro e o primeiro trimestre de 2021, que corresponde ao período da primeira fase definida pela `task-force` responsável pelo plano de vacinação, Portugal espera receber 1,2 milhões de vacinas, distribuídas por três períodos: 312.975 doses no acumulado de dezembro e janeiro, 429 mil doses em fevereiro e 487.500 em março.