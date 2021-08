Covid-19. Processo das primeiras doses vai acelerar nas próximas semanas

O responsável pela task-force lamentou que a "janela de oportunidade" para a vacinação dos mais jovens ocorra durante o período de férias, mas sublinha que "o vírus não dá férias, continua muito ativo".







Gouveia e Melo pede aos portugueses que adiram à vacinação, sublinhando que as inoculações estão a reduzir drasticamente o número de mortes no país.



Sobre a eventual necessidade de uma terceira dose, o vice-almirante refere que não há, para já, evidência científica sobre a necessidade de um reforço vacinal dos mais idosos.



Em resposta aos jornalistas, o vice-almirante esclareceu que até quinta-feira, no primeiro dia de agendamento, já havia 70 mil jovens de 16 a 17 anos inscritos para serem vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto.