Covid-19. Quais as medidas restritivas que entraram em vigor?

Estas são as medidas:





Contenção antecipada

O período de contenção de contatos, antes previsto para a primeira semana de janeiro, foi antecipado já para a semana a seguir ao Natal.



O teletrabalho passou a ser obrigatório a partir das 0h00 de 25 de dezembro. O teletrabalho era já recomendado desde 1 de dezembro.



O encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção" entre 3 e 9 de janeiro, foi antecipado para o dia 25 de dezembro. O Governo assegura o apoio às famílias.

Discotecas e bares encerrados

O encerramento de discotecas e bares com espaço de dança que o Governo definiu para o território continental na primeira semana de janeiro foi antecipado para o dia 25, entrando em vigor a partir das 00:00 de sábado, e prevendo apoios às empresas.