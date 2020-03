Covid-19. Quarentena obrigatória para quem regressa do estrangeiro a Bragança

Esta determinação já foi dada a conhecer aos 12 municípios do distrito, “”, lê-se no despacho assinado por Inácia Rosa, delegada de Saúde coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Nordeste.O regresso de emigrantes, mas sobretudo dos que residem em outras zonas de Portugal às aldeias do Nordeste Transmontano é a principal preocupação das autoridades locais, como já tinha sido manifestado, pelo presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, Francisco Guimarães.“Nas aldeias a população é idosa, já somos tão poucos que, se não houver cuidado por parte dos que estão a regressar, isto é para dizimar tudo”, alertou.





Fronteira vulnerável e sem testes

Desde o fecho da fronteira com Espanha, na segunda-feira, que o distrito de Bragança tem apenas um ponto de passagem na fronteira de Quintanilha, em Bragança, onde estão as forças de segurança, mas não é feito qualquer teste de saúde a quem entra no país.O distrito de Bragança tem vários outros pontos de fronteira que estão fechados, mas a Proteção Civil tem conhecimento de casos que contornam as barreiras físicas colocadas nestes locais.Para evitar estas situações,”.Francisco Guimarães confirmou à Lusa que têm entradoAs matrículas estrangeiras em maior número são, no entanto da Bélgica, de emigrantes que são desta região, mas que por ali, concretamente em Quintanilha, entram em Portugal para chegarem a outras zonas do país.No distrito de Bragança há sete casos confirmados de Covid-19.