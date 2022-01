Covid-19. Realizados 154 mil pedidos de agendamento para vacinação de crianças

Na parte da manhã destes quatro dias decorre a vacinação das crianças com 5 a 11 anos. O agendamento pode ser realizado no Portal COVID-19.

Quem deseje marcar vacinação para o dia 9 de janeiro, domingo, pode fazer ainda o seu agendamento até às 23h59 de hoje, quinta-feira, dia 5, refere um comunicado dos serviços partilhados do Ministério da Saúde.





No primeiro período para estas idades, que decorreu no fim-de-semana de 18 e 19 de dezembro, foram vacinadas 95.752 crianças com a dose pediátrica da Pfizer.



A decisão de vacinar este grupo etário foi anunciada pelo Governo em 10 de dezembro, após a recomendação da DGS.



Entre 5 de fevereiro e 13 de março serão administradas as segundas doses, altura em que ficará concluído o esquema vacinal para esta faixa etária, estima o Governo.



Tarde para a comunidade escolar

No período da tarde, nos mesmos dias, decorrerá a administração de doses de reforço contra a Covid-19, em modalidade de Casa Aberta através de senha digital, especificamente para aComunidade Escolar, docentes e não docentes.Nestes casos, tem de ser pedida uma senha digital no Portal COVID-19.

Para usufruírem do sistema de senha digital da modalidade Casa Aberta os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados. Neste portal, deverá ser preenchido um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista, refere o mesmo comunicado.





No centro de vacinação, os utentes devem apresentar um documento comprovativo da profissão que exercem.