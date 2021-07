Covid-19. Regras para isolar vacinados podem ser adaptadas e inoculação de jovens ainda em análise

"Em Portugal o período de isolamento é de 14 dias. Desde há meses, começando-se a compreender melhor o período de incubação da infeção, foi dada a possibilidade de, numa avaliação individual, as autoridades de saúde poderem, perante teste negativo ao 10.º dia, terminar o isolamento nesse dia", explicou o coordenador da Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, Válter Fonseca.Em entrevista à agência Lusa, questionado sobre se as autoridades equacionavam alterar as medidas a cumprir por quem tem um contacto de risco, mesmo estando vacinado, o responsável afirmou: "Essa possibilidade de avaliação de caso de risco, caso a caso, sempre foi possível".No entanto, adianta que está a ser feita uma análise mais geral, sobre o impacto da vacinação e sobre a forma como se comporta a variante Delta, para determinar se as regras gerais de isolamento podem ser mudadas para quem tem a vacinação feita.O primeiro-ministro, António Costa, que tem o esquema vacinal completo, saiu na passada segunda-feira de um isolamento, que durou 10 dias, após ter tido um contacto considerado de risco.Esta medida motivou críticas às autoridades de saúde e um pedido de explicações por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre este tipo de situação.

Vacinas acima dos 12 anos analisadas antes do início das aulas

A Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19 está a analisar a vacinação das faixas etárias acima dos 12 anos. O parecer sobre a melhor opção deverá ser emitido antes do arranque do ano letivo, ""."Será feito um parecer (...) de forma atempada e para proteger a saúde pública, nos 'timings' mais adequados, também em função da evolução da cobertura vacinal da restante população, que continua a ser a nossa prioridade", acrescentou Válter Fonseca.As autoridades regionais da Madeira anunciaram que a região vai começar a vacinar contra a covid-19 alunos a partir dos 12 anos para que iniciem o próximo ano letivo imunizados.O coordenador da comissão técnica de vacinação insistiu: "Válter acredita que não será necessário qualquer incentivo para levar os jovens a vacinarem-se e lembra que Portugal tem das melhores taxas de cobertura vacinal e jovens responsáveis."Eu acredito que vai correr bem. Portugal tem uma história de adesão à vacinação que é das melhores do mundo. Temos taxas de cobertura vacinal muito elevadas e temos jovens responsáveis", afirmou Válter Fonseca, acrescentando que “todos querem ultrapassar esta situação".

Quem está a ser infetado não são os vacinados

Sobre o aumento de casos de infeção em Portugal, quando menos de 40% da população portuguesa tem o esquema vacinal completo,Válter Fonseca lembrou que as vacinas não são 100% eficazes e que se devem manter todas as medidas de proteção., sublinhou.O responsável analisa dos dados sobre a atual situação da pandemia e argumenta que há casos acima dos 50 anos (muito poucos casos) e uma outra faixa, de idades inferiores aos 50, a maioria dos casos.Válter Fonseca alerta que, não sendo as vacinas completamente eficazes,, realçando o uso da máscara, a distância física e a higienização das mãos.O coordenador da comissão técnica insistiu na efetividade e segurança das vacinas, mesmo perante a variante delta, com maior capacidade de contágio.Mesmo para a variante delta, os estudos mostraram que, para mortalidade e para hospitalização, uma dose continua a ter grande impacto de prevenção". E alerta que não se deve apressar o processo de vacinação cortando o prazo entre doses, devendo ser respeitado o intervalo recomendado.

Vacinação tem "impacto imenso" na quebra da mortalidade

Os números da pandemia em Portugal mostram um "impacto imenso" das vacinas no sistema de saúde e na mortalidade, defende o responsável da Comissão Técnica de Vacinação."Nesta vaga da pandemia (...)"."Isto é um impacto extraordinário da vacinação contra a covid-19. As curvas (agora) afastam-se, enquanto, no passado, havia uma curva de incidência, algum tempo depois subia a curva de hospitalizações e, mais tarde, a curva de mortalidade", explicou. Agora, as curvas tendem a separar-se.Válter Fonseca insistiu que as vacinas são eficazes e seguras, protegendo contra a doença grave e hospitalização (entre 90% a 95%), mas também diminuindo a transmissão, embora com níveis diferentes."Os dados que temos hoje disponíveis, que resultam sobretudo do Reino Unido, que é o país que tem mais história e cobertura vacinal contra a covid-19, mostram que estasÀ medida que o tempo passa, acrescentou, "começamos a conhecer melhor como é que as vacinas se comportam nos resultados sobre a infeção assintomática e sobre a transmissão. É sempre mais difícil estudar estes últimos resultados do que os primeiros (mortalidade e hospitalização)"."O que não quer dizer (...) que não haja total confiança nas vacinas. As vacinas são eficazes e estão a fazer o seu trabalho. Basta olharmos todos os dias para os nossos números em Portugal", acrescentou.Sobre a eventual necessidade de uma terceira dose, adianta que todas as hipóteses são estudadas."É muito cedo para podermos dizer o que vai acontecer em termos de doses adicionais", afirmou, acrescentando que também é necessário tempo para analisar a duração da imunidade conferidas pelas vacinas."Até ao momento, os dados que temos indicam que a imunidade conferida pela vacina se tem vindo a manter e tem conseguido enfrentar novas variantes, mantendo a proteção das pessoas", afirmou Válter Fonseca, insistindo: "Temos de esperar mais algum tempo, manter o nosso objetivo e acompanhar a evolução do conhecimento".