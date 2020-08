Covid-19. Regresso ao estado de contingência era expectável

Com o aumento do número de casos nos últimos dias, o regresso férias, a abertura do ano letivo e o início do outono e inverno - com maior circulação de vírus respiratórios - as novas medidas podem ajudar a controlar a situação no país.



Ricardo Mexia acrescenta que faltam médicos, "mas não é possível de um pé para a mão criar esses profissionais".



Sobre a utilização de máscaras em todos os espaços públicos, Ricardo Mexia frisa que a decisão deve ser tomada consoante a situação epidemiológica.