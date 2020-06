Covid-19. Santa Casa da Misericórdia de Cinfães tem 55 casos positivos

Em comunicado, a Câmara de Cinfães (distrito de Viseu) refere que, "no total, foram testadas 153 pessoas, aguardando-se os resultados de 32 pessoas, utentes da instituição em serviço de apoio domiciliário".", explica.De acordo com a autarquia, liderada por Armando Mourisco, para evitar o contágio, ""., acrescenta.A Câmara de Cinfães sublinha que se vivem "momentos de incertezas, angústias e exigências máximas" e apela aos munícipes que cumpram as orientações da Direção-Geral da Saúde.

"A situação que vivemos no concelho obriga a que sejamos todos muito responsáveis. Seja um agente da saúde pública e cumpra todas as normas e medidas preventivas. O combate a esta pandemia depende do contributo de todos nós", realça a autarquia.