Covid-19. São cada vez mais jovens os doentes internados em cuidados intensivos

João Gouveia diz que as camas de UCI estão a ser ocupadas por faixas etárias mais baixas.O presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19 adianta também à A1 que, sem surpresa, Lisboa e Vale do Tejo é a região mais pressionada ao nível dos internamentos.Desde logo, o Centro Hospitalar Lisboa Norte, onde se inclui o Hospital Santa Maria.João Gouveia diz, por isso, que alguns hospitais já estão a ativar novos espaços, de forma preventiva.O cenário traçado pelo presidente da Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19, face ao aumento de casos positivos e de necessidade de assistência hospitalar, na região da Grande Lisboa.A Antena 1 pediu dados a vários hospitais da capital.A média de idades dos internados com Covid-19 no Centro Hospitalar de Lisboa Central, que agrega o São José, o Curry Cabral ou o Hospital Dona Estefânia, é de 51 anos.Já no Centro Hospitalar de Lisboa Oriental, os doentes hospitalizados têm uma média de 62 anos.