Covid-19. Situação de calamidade está publicada em Diário da República

Este é o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases de Proteção Civil.Em linha com a apresentação feita na quarta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa,





Conjunto de medidas restritivas







Eventos de natureza familiar, como, por exemplo, casamentos ou batizados, estão limitados a um máximo de 50 participantes, e devem respeitar o cumprimento das diretrizes de distanciamento físico e utilização de equipamentos de proteção individual.Cerimónias de receção a caloiros, por exemplo, que implicam ajuntamentos de estudantes, são eventos que esta resolução proíbe.O incumprimento, em particular de estabelecimentos comerciais e de restauração, a coima a ser aplicada poderá ser até 10 mil euros.

O diploma clarifica ainda na alínea i) do quinto ponto do Artigo 10.º que áreas de serviço e postos de abastecimento de combustíveis são excetuados do encerramento entre as 20h00 e as 23h00.