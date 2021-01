Covid-19. Surto em lar de Gondomar obriga a transferir 12 idosos para Porto

Em declarações à agência Lusa, o presidente da câmara de Gondomar, Marco Martins, explicou que "a situação foi detetada hoje", após "sinais de alerta" no fim de semana e que "por a instituição não apresentar condições para separar os idosos" foi decidido "em tempo recorde" fazer a transferência.

Em causa está o do Centro Social e Paroquial de Baguim do Monte, localizado no conselho de Gondomar, onde cinco idosos testaram positivo ao novo coronavírus e 10 que apresentam sintomas aguardam o resultado de testes.

Quanto aos idosos cujo resultado do teste deu negativo e aqueles que permanecem assintomáticos, no total de 12, serão transferidos para a Pousada da Juventude do Porto.

"Está preparado um comboio de ambulâncias que iniciará a transferência às 20:30. A situação está a ser acompanhada em permanência. A subcomissão de Proteção Civil Municipal para a covid-19 [que também junta o delegado saúde e a segurança social] esteve no local e está a acompanhar tudo ao pormenor", disse Marco Martins.

Também os funcionários do Centro Social e Paroquial de Baguim do Monte, "cerca de duas dezenas", aguardam resultado ao teste.

A Pousada da Juventude do Porto é uma das quatro estruturas de retaguarda covid-19 do distrito e uma das duas que acolhe pessoas que testaram negativo, mas não têm condições os locais onde habitam para manter isolamento.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.934.693 mortos resultantes de mais de 90,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 7.925 pessoas dos 489.293 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado com efeitos desde as 00:00 de 08 de janeiro, até dia 15.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.