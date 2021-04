Covid-19. Surto no setor da construção civil em Portimão com 89 casos ativos

Em comunicado, a autarquia atribui o surto a “”.Segundo o município do distrito de Faro, existem cerca de duas centenas de estaleiros ativos no concelho, onde operam dezenas de empresas de subempreiteiros que percorrem várias obras em poucos dias.”, lê-se na nota.A Câmara de Portimão refere que a “ação de antecipação” da Unidade de Saúde Pública de Portimão, com o apoio da Proteção Civil Municipal permitiu que as pessoas contaminadas ficassem “desde logo isoladas”, quebrando as cadeias de contágio.Ao abrigo desta operação que decorreu em parceria com o Algarve Biomedical Center (ABC) e a Cruz Vermelha Portuguesa “”.A estes, somam-se os testes realizados pelo Laboratório Regional de Saúde Pública que permitiram “”, colocando o município acima dos 240 casos por 100.000 habitantes.” e permitindo fazer 475 colheitas nos locais de trabalho, prossegue o município.





Testes em massa







Na última semana, iniciou-se “”, refere.O município esclarece que nos próximos dias vai continuar a testagem e acompanhamento de proximidade da atividade nos estaleiros de obras, assim como ações de sensibilização “junto de estabelecimentos que estão a operar”, enquanto “as forças de segurança controlarão as pessoas em isolamento”.

Segundo dados divulgados esta sexta-feira pela Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, o Algarve tinha até às 23h59 de 1 de abril 499 casos ativos, com 484 doentes no domicílio e 15 internados nas unidades hospitalares da região, seis dos quais em Cuidados Intensivos.





c/Lusa