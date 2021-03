Covid-19. Testes rápidos vendidos nas farmácias a partir deste sábado

Uma portaria do Ministério da Saúde estabeleceu um “”, com duração de seis meses, “”.Estes testes estão atualmente colocados no mercado em Portugal para utilização por profissionais, após observância dos correspondentes procedimentos de avaliação de conformidade.A medida excecional enquadra-se na Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, com o intuito de “”.A utilização não profissional destes testes “”.

A venda de testes em farmácias e outros locais de venda de medicamentos já foi autorizada por outros países, nomeadamente pela Áustria e pela Alemanha.