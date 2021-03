Covid-19. Um ano depois do primeiro estado de emergência, como está o país?

“Acabei de decretar o estado de emergência”, disse Marcelo Rebelo de Sousa aos portugueses na noite de 18 de março do ano passado. As medidas, que incluíam o dever geral de recolhimento e o encerramento do comércio e restauração, entrariam em vigor poucas horas depois.



Para o Presidente da República, o estado da pandemia no país há um ano assemelhava-se a uma guerra. Nesse dia, tinham-se registado 194 novos casos diários e o país acumulava já 642 infeções e dois óbitos, no total. Hoje, passado um ano, somam-se mais de 800 mil casos acumulados de infeção pelo novo coronavírus e quase 17 mil vítimas mortais.



Essa primeira declaração do estado de emergência, tal como todas as que se seguiriam, veio conferir às autoridades a “competência para tomarem as providências necessárias e adequadas ao pronto restabelecimento da normalidade constitucional”. Assim dita a Constituição Portuguesa.



“Apelo contra o desânimo pelo que corre mal ou menos bem; contra o cansaço de as batalhas ainda serem muitas; contra a fadiga. Tudo o que enfraquecer e dividir, alongará a luta e torná-la-á mais custosa”, declarou, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa.



Foi assim, com o país em situação de calamidade pública, que o estado de emergência pôde originar a suspensão de direitos e liberdades dos portugueses. Algo que não era visto há quase 50 anos. Quando, em Portugal, se dava início ao primeiro estado de emergência, pelo mundo fora já 25 outros países tinham dado esse passo – na maioria nações europeias.



Coube ao primeiro-ministro quebrar a tensão que se fazia sentir no país perante a incerteza do que estaria por vir. Foram tomadas medidas para três grupos de cidadãos: o primeiro incluía doentes infetados ou casos suspeitos, que passaram a ter a obrigatoriedade de isolamento; o segundo era o de pessoas de risco, como idosos ou doentes crónicos, que podiam sair só em “circunstâncias excecionais”; o terceiro grupo era composto por todos os outros cidadãos, que passariam a estar sob um dever geral de recolhimento.



Medidas mais gerais incluíram o teletrabalho sempre que este fosse possível, o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais – à exceção de supermercados, padarias, farmácias, pontos de combustível e quiosques – assim como de restaurantes, que passaram a funcionar em regime take-away.



No dia seguinte, António Costa apresentaria as medidas de apoio às empresas e famílias para os próximos três meses. A prioridade era preservar empregos e evitar encerramentos de empresas, tendo para isso sido ativadas linhas de crédito e adiado o pagamento de impostos.



“Este é um momento de urgência sanitária”, disse então o chefe de Governo, mas também de “urgência económica”. “Esta não é uma luta só contra o vírus, é uma luta pela nossa sobrevivência”, frisou. “Está em causa salvar a vida dos portugueses”.







Os elogios a Portugal

Ainda durante esta primeira vaga do novo coronavírus, o estado de emergência seria renovado uma outra vez, até finalmente ser levantado, a 2 de maio de 2020, após uma descida acentuada dos novos casos diários.





Segunda vaga fez voltar o estado de emergência





Por fim, o desconfinamento



Depois de uma intensa polémica sobre o encerramento de escolas, que o Governo queria evitar mas que pais e especialistas pediam que acontecesse, foi decidida em Conselho de Ministros a suspensão da atividade letiva a partir de 22 de janeiro.

Em que ponto estamos, ao fim de um ano?





Se, em fevereiro do ano passado, Portugal estava num surpreendente quinto lugar no ranking da União Europeia quanto ao sentimento económico – modo como os 27 avaliam a sua conjuntura económica -, um ano depois o país caiu praticamente para o fim da lista, ficando em 24.º lugar.



A abrupta queda não é de admirar. No espaço de um ano, a dívida pública passou de 117,2 por cento do PIB (no último trimestre de 2019) para 133,7 por cento (último trimestre de 2020), ficando muito acima da média europeia, mesmo em tempos de pandemia. O número já não era tão alto desde 2016.

A taxa de variação do PIB, por sua vez, foi de -6,1 por cento no último trimestre de 2020 face ao mesmo período do ano anterior. Tal pode ser explicado pelas reduções, originadas pela pandemia, do consumo privado, da formação de capital e das exportações e importações de bens e serviços.

turismo foi um dos mais impactados pela crise pandémica, tendo rendido apenas 300,5 milhões de euros em dezembro de 2020: menos 53,8 por cento face ao período homólogo do ano anterior.



Para este saldo da balança de viagens e turismo contribuem as receitas vindas do estrangeiro, que somaram no último mês do ano passado 519,5 milhões de euros, valor ao qual se subtraem as despesas feitas pelos portugueses no estrangeiro: 219 milhões de euros.

Os últimos dados, de janeiro deste ano, apontam para 7,5 por cento de pessoas desempregadas. O setor do: menos 53,8 por cento face ao período homólogo do ano anterior.O impacto da pandemia foi também esmagador no desemprego. Em fevereiro de 2020, mês da chegada do novo coronavírus a Portugal, a taxa de desemprego de pessoas entre os 15 e os 79 anos fixava-se em 6,8 por cento. Em agosto tinha já atingido os 7,9 por cento e, desde então, pouco desceu.



lay-off. De 31 de março até 14 de outubro de 2020 foram 115.271 os pedidos de lay-off simplificado realizados por entidades empregadoras. Já os pedidos feitos por trabalhadores individuais alcançaram, no mesmo período, mais de 1,3 milhões.



Depois de um período mais calmo, a terceira vaga da pandemia veio voltar a fazer crescer os pedidos de lay-off. Só entre 15 de janeiro e 12 de fevereiro, foram 55.119 as empresas e 275.056 os trabalhadores a solicitar o lay-off simplificado, segundo dados do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (GEP-MTSSS).



O único gráfico de esperança é o do estado da administração das vacinas no país. O primeiro vacinado em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, foi o diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital de São João. Desde então, 8,3 por cento de toda a população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Também alarmantes são os números do. De 31 de março até 14 de outubro de 2020 foram 115.271 os pedidos desimplificado realizados por entidades empregadoras. Já osO único gráfico de esperança é o do estado da administração das vacinas no país. O primeiro vacinado em Portugal, a 27 de dezembro de 2020, foi o diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital de São João. Desde então,







É neste estado, com um misto de incerteza e esperança a pairar no ar, que se encontra Portugal, exatamente um ano depois de decretado o primeiro estado de emergência em democracia, a 19 de março de 2020. O número é animador e está muito próximo da média europeia. O ritmo de vacinação deverá manter-se, apesar de os últimos dias terem visto um abrandamento provocado pela suspensão temporária da vacina da AstraZeneca na sequência de coágulos sanguíneos em pessoas que a receberam. Na quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde anunciou que a vacina será retomada, depois de a Agência Europeia do Medicamento ter garantido que é segura e eficaz.É neste estado,, que se encontra Portugal, exatamente um ano depois de decretado o primeiro estado de emergência em democracia, a 19 de março de 2020.

Para fazer cumprir as regras e aconselhar a população em geral ao recolhimento, todo o dispositivo policial foi ativado. Vinte mil agentes estiveram nas ruas, tendo recorrido a meios comoe altifalantes.Quem desrespeitasse o isolamento obrigatório incorria em crime de desobediência, e não foi preciso muito tempo até que as primeiras pessoas fossem detidas. A 23 de março, apenas quatro dias depois da entrada em vigor do estado de emergência, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, avançava a detenção de sete pessoas, incluindo uma que estava contagiada com o novo coronavírus.Ao fim dos 15 dias que durou esse primeiro estado de emergência,. Foram ainda recusadas mais de mil entradas no país através das fronteiras com Espanha.O estado de emergência vigorou até às 23h59 do dia 2 de abril, mas não iria ficar por aí., e implicou restrições particularmente apertadas na Páscoa, altura em que estiveram proibidas as deslocações para fora do concelho de residência e em que os aeroportos foram encerrados.O fim do estado de emergência não significou, porém, o levantamento de todas as restrições. Apesar da reabertura dos sectores de atividade, a circulação continuou a ser limitada em determinados momentos e passou a ser obrigatório o uso de máscara em espaços públicos fechados. Os ajuntamentos com mais de dez pessoas foram proibidos.Por essa altura, Portugal havia sido elogiado internacionalmente por vários países pelo modo como lidou até então com a Covid-19, sendo inclusivamente comparado com Espanha, que via a pandemia crescer pelo país sem conseguir colocar-lhe um travão.“Portugal tem conseguido controlar o crescimento explosivo de casos que está a acontecer noutros países europeus”, enaltecia a CNN no final de março., lia-se a 9 de abril no alemão. “Exceção latina”, caracterizava o suíçoA 1 de maio, até o então Presidente norte-americano Donald Trump telefonou ao homólogo Marcelo Rebelo de Sousa para elogiar Portugal. “O Presidente americano elogiou o desempenho português neste surto pandémico e ofereceu toda ajuda que fosse considerada útil e necessária, o que o Presidente português agradeceu”, lia-se numa nota do Chefe de Estado.A tendência decrescente do número de novos casos manteve-se durante o verão. Apesar de todos os festivais habituais dessa estação terem sido cancelados e de os números do turismo terem sido distantes do que foram um ano antes, as medidas relaxaram e, desde que nunca deixassem de cumprir as regras então já bem conhecidas do distanciamento físico, etiqueta respiratória e higienização das mãos.Em setembro, depois de um final de ano letivo marcado pelas aulasuns meses antes, foi retomado o ensino presencial.Em outubro foram ultrapassados, pela primeira vez desde abril, os mil casos diários de infeção por Covid-19. Os números continuaram na ordem crescente e,Poucos dias depois da entrada em vigor do novo decreto, Marcelo Rebelo de Sousa previu que seriam necessários vários meses de estado de emergência para “esmagar a curva da epidemia”. Tinha razão.A curva epidemiológica passou a modo montanha-russa, com sucessivos recordes nos números de casos de infeção, mesmo depois de, em outubro, o Governo ter decretado a obrigatoriedade do uso de máscara na rua – medida que até hoje se mantém.A restrição de circulação entre concelhos foi excecionalmente levantada na época natalícia – mas não no Ano Novo – para que agregados familiares pudessem celebrar juntos, sendo sempre aconselhados a manterem o distanciamento possível e a limitar ao máximo o número de pessoas nos encontros, que idealmente deveriam acontecer em espaços abertos e arejados.A decisão acompanhava o que tinha sido decidido em vários países europeus. E, tal como nalguns desses países, também em Portugal o plano saiu furado.e obrigando, mais uma vez, ao encerramento de todos os serviços não essenciais.Os elogios que meses antes orgulhavam o país pelo modo como controlou a propagação da pandemia estavam agora muito para trás, compor cada milhão de habitantes.A medida, que muitos acreditam ter pecado pela demora, parece ter surtido efeito pouco depois. Os novos casos diários de contágio voltaram a descer e,para os próximos meses.Na última segunda-feira deu-se início à primeira de quatro fases do plano: foi retomado o ensino até ao 1.º ciclo, as livrarias e cabeleireiros puderam reabrir e o comércio ao postigo voltou a ser permitido.A segunda fase, com início a 5 de abril, traz consigo a retoma das aulas nos 2.º e 3.º ciclos, a abertura de lojas até 200 m2 com porta para a rua e o regresso de museus e feiras, assim como de esplanadas, onde poderão estar grupos de até quatro pessoas.A 19 de abril volta o ensino secundário e superior presencial e abrem lojas de cidadão, cinemas, centros comerciais e restaurantes (com limitação horária).Nessa data voltam também as atividades desportivas e eventos exteriores.O Governo alertou, no entanto, que um retrocesso na evolução da pandemia no país poderá alterar o plano. A própria Direção-Geral da Saúde traçou “linhas vermelhas” que não podem ser ultrapassadas no desconfinamento, entre as quais a da incidência, que não pode ser superior a 60 casos por 100 mil habitantes, ou o R – índice que mede a evolução do contágio –, que deve estar abaixo de um.A nação atravessa agora. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou ainda este mês que o perigo está nas novas variantes e na incógnita sobre como estas se vão comportar.Ainda assim, um ano após o primeiro estado de emergência em Portugal e três vagas depois, o país tem agora a esperança de que as recentes medidas mais apertadas, em conjunto com a administração de vacinas contra a Covid-19 pela população, possam significar o fim de um pesadelo.Mas o eventual fim da pandemia no paísA Pordata lançou este mês estatísticas sobre os números da crise e da pandemia que permitem perceber “o impacto económico e social da Covid-19 na vida dos portugueses desde março de 2020”.