Covid-19. Vários voos cancelados no Aeroporto de Lisboa devido a falta de tripulações

Hoje está previsto o cancelamento de vários voos no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Muitos tripulantes da companhia aérea portuguesa estão infetados ou em isolamento, o que obriga a cancelar os voos. A situação no balcão da TAP tende a agravar-se, com várias queixas de passageiros.