Covid. Ordem dos Médicos quer infetados com sintomas ligeiros livres de isolamento

Apesar do aumento do número de infeções covid, a Ordem dos Médicos quer que infetados com sintomas ligeiros deixem de fazer isolamento. Defende que é o cenário esperado, desde que os internamentos continuem controlados e os infetados usem máscara. Já a Saúde Pública considera a medida imprudente face a uma positividade acima dos 25%.