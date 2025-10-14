CP abre inquérito e garantiu cumprir inspeções da carruagem que se soltou do Intercidades

"Ontem, por volta das 16 horas, um comboio Intercidades que partiu de Lisboa em direção a Faro teve uma anomalia à saída da estação de Grândola. Em causa esteve a rutura do engate entre duas composições, o que resultou na separação de carruagens do comboio", afirma a empresa em resposta à Antena 1 e à RTP.



Perante o que aconteceu, a CP quer perceber as razões: "Seguindo procedimentos internos, foi já dado início a um inquérito para apurar possíveis causas e possíveis ações de melhoria", deixando já a nota de que "o plano de inspeções da carruagem em questão está a ser cumprido como previsto".



Já depois da estação de Grândola, no distrito de Setúbal, esta "rutura do engate" (sistema de ferro que junta locomotivas e carruagens) levou a que o comboio parasse automaticamente, sendo que uma das carruagens ficou então afastada das outras uns metros.



Essa carruagem e a restante composição que seguia de Lisboa-Oriente para Faro foram rebocadas por um comboio de mercadorias da Medway que estava por perto até à estação de Grândola, onde os passageiros da carruagem que se soltou foram redistribuídos pelas restantes, seguindo depois viagem.



O gabinete que investiga acidentes ferroviários também já anunciou a abertura de uma análise preliminar, antes de avançar para uma eventual investigação formal.



"A CP reforça que as manutenções periódicas de todo o material circulante são escrupulosamente executadas pela empresa", refere a transportadora ferroviária no comunicado enviado esta tarde, a propósito de um incidente que não causou vítimas.