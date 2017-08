CP iniciou hoje nova ligação diária entre o Entroncamento e Badajoz

Lusa 29 Ago, 2017, 11:39 | País

Numa nota, a CP -- Comboios de Portugal esclareceu que o comboio Raiano realiza duas viagens diárias, uma em cada sentido.

O comboio parte do Entroncamento às 10:12 e tem chegada prevista a Badajoz às 13:16 (14:16 na hora espanhola). Regressa com saída prevista de Badajoz às 15:24 (16:24 em Espanha) e chega ao Entroncamento às 18:25, acrescentou a CP.

Com o novo Raiano deixam de se realizar as duas ligações ferroviárias entre o Entroncamento e Portalegre que se realizavam duas vezes por semana desde 2015.

O regresso do comboio à totalidade do percurso da Linha do Leste estava a ser negociado entre o Governo e o Partido Ecologista Os Verdes (PEV), que tinha anunciado em junho que até ao início do ano letivo a totalidade do percurso desta linha iria realizar-se diariamente.

"Este retorno terá uma viagem por dia, o que para `Os Verdes` não é de todo suficiente, mas consideramos uma vitória porque, pela primeira vez em Portugal, assistimos à inversão do encerramento de serviço ferroviário", afirmou a dirigente do PEV Manuela Cunha.