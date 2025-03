A CRESAP confiou no ex-diretor executivo do SNS quando Gandra d'Almeida declarou não ter incompatibilidades para assumir o cargo. O presidente da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública foi ouvido, esta manhã, no Parlamento, onde declarou que não é da competência da comissão avaliar incompatibilidades das personalidades sobre as quais dá parecer.