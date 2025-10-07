Crescimento das energias renováveis abranda e já não deverá triplicar

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Washington eliminou incentivos fiscais federais e mudou também regulamentos relacionados com a energia. Este cenário levou a Agência Internacional de Energia (AIE) a prever que os Estados Unidos vão produzir menos 50 por cento de energia renovável.



A Casa Branca já travava um braço de ferro com a AIE, desagradada com as previsões deste organismo. Em julho, o Secretário da Energia, Chris Wright, já deixava a ideia: ou a agência modera o otimismo sobre o futuro com energias renováveis, ou os Estados Unidos batem com a porta e saem da organização.



O relatório anual da AIE, conhecido esta terça-feira, refere também que a China tem alterado os modelos na produção de energia, passando de um modelo de tarifas fixas para um sistema de leilões. Esta é uma situação que pode afetar a rentabilidade, avisa a agência.



Na Europa as previsões melhoraram, mas o pessimismo pesa mais nas contas: a organização prevê mais 4.600 gigawatts até 2030, menos cinco por cento do que esperava no ano passado e sem alcançar a meta de triplicar o aumento, como foi definido no ano passado na COP 28, no Dubai, há dois anos.