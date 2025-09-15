Criador do ChatGPT processa micro-empresa da Póvoa de Varzim
AFP
A gigante da inteligência artificial OpenIA, criadora do sistema ChatGPT deu entrada em Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa contra uma micro-empresa da Póvoa de Varzim devido à marca GPT.
Em causa está a sigla da empresa Gestão Para Todos (GPT), que no entender da OpenIA é um plágio do marca que gere.
A empresa da Póvoa de Varzim ainda não foi notificada do processo em tribunal e por isso não adianta que passos tenciona tomar.