Criador do ChatGPT processa micro-empresa da Póvoa de Varzim

por Miguel Soares - Antena 1

AFP

A gigante da inteligência artificial OpenIA, criadora do sistema ChatGPT deu entrada em Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa contra uma micro-empresa da Póvoa de Varzim devido à marca GPT.

VER MAIS
Em causa está a sigla da empresa Gestão Para Todos (GPT), que no entender da OpenIA é um plágio do marca que gere.

A gestora portuguesa revela surpresa, afirmando que a empresa que gere "é pequenina". Contudo compreende a ação da OpenIA.

A empresa da Póvoa de Varzim ainda não foi notificada do processo em tribunal e por isso não adianta que passos tenciona tomar.
PUB
PUB