Criança de dez anos rejeitada na escola ao pé de casa. Mãe fala em discriminação
Lourenço, de dez anos, está há um mês e meio sem ir à escola. Neste ano letivo, a mãe inscreveu-o no 5.º ano na escola Ibn Mucana, que fica a 100 metros de casa, em Alcabideche. O menino não foi aceite, alega a escola, por inconformidades no comprovativo de morada, embora já frequentasse aquele agrupamento escolar em anos anteriores.
À Antena 1 chegou a denúncia da mãe, Cíntia Lopes, que fala em preconceito. A criança de origem cabo-verdiana foi colocada numa escola bem mais longe, para onde não tem transporte assegurado. A história é contada à jornalista Camila Vidal.
A diretora da Ibn Mucana, questionada sobre a possibilidade de ainda vir a admitir o aluno, diz apenas que se cumpriram os "citérios legais em vigor".
A Antena 1 ouviu o psiquiatra Daniel Sampaio sobre este caso, que explica que esta é uma fase fundamental para o desenvolvimento de uma criança.
O psiquiatra entende que é importante encontrar uma solução de integração da criança, o mais cedo possível, e lança um apelo.
Daniel Sampaio acredita que a Câmara de Cascais pode ter um papel no acompanhamento da criança.
O caso de Lourenço foi denunciado à Antena 1 pela mãe, Cíntia Lopes, que diz não ter obtido respostas concretas de nenhuma entidade com quem contactou.
Lourenço, de dez anos, sofre de ansiedade e stress e desenvolveu problemas de pele. A mãe atribui a causa à separação dos amigos e à ausência do ambiente escolar.
