Criança de dez anos rejeitada na escola ao pé de casa. Mãe fala em discriminação

Lourenço, de dez anos, sofre de ansiedade e stress e desenvolveu problemas de pele. A mãe atribui a causa à separação dos amigos e à ausência do ambiente escolar.





À Antena 1 chegou a denúncia da mãe, Cíntia Lopes, que fala em preconceito. A criança de origem cabo-verdiana foi colocada numa escola bem mais longe, para onde não tem transporte assegurado. A história é contada à jornalista Camila Vidal.A diretora da Ibn Mucana, questionada sobre a possibilidade de ainda vir a admitir o aluno, diz apenas que se cumpriram os "citérios legais em vigor".A Antena 1 ouviu o psiquiatra Daniel Sampaio sobre este caso, que explica que esta é uma fase fundamental para o desenvolvimento de uma criança.O psiquiatra entende que é importante encontrar uma solução de integração da criança, o mais cedo possível, e lança um apelo.Daniel Sampaio acredita que a Câmara de Cascais pode ter um papel no acompanhamento da criança.O caso de Lourenço foi denunciado à Antena 1 pela mãe, Cíntia Lopes, que diz não ter obtido respostas concretas de nenhuma entidade com quem contactou.