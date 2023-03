Criança de sete anos assassinada pelo avô em Vialonga

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Uma criança de sete anos foi morta pelo avô na madrugada desta terça-feira, em Vialonga, às portas de Lisboa. A menina vivia com o avô, de 69 anos, e com a mãe, que no momento do crime não estava em casa.