Criança de um ano ligada a ECMO no hospital S. João por "gravidade de quadro clínico"

Uma criança de cerca de um ano com diagnóstico de covid-19 foi internada nos cuidados intensivos no Hospital de S. João, no Porto, necessitou de Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO) devido à "gravidade do quadro clínico", segundo fonte hospitalar.