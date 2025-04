Criança ferida em atropelamento ferroviário no Alentejo helitransportada para Lisboa

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que a criança foi estabilizada no local pelo pessoal médico e, às 19:44, o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica levantou voo para a levar para aquela unidade hospitalar.

A mesma fonte acrescentou também que a circulação ferroviária naquele troço da Linha do Sul, perto de Luzianes-Gare, concelho de Odemira, no distrito de Beja, "foi restabelecida às 19:15".

Igualmente contactada pela Lusa, fonte da Infraestruturas de Portugal (IP) referiu que a circulação no troço em que estava suspensa, entre Santa Clara-Sabóia e Luzianes, foi retomada "por volta das 19:00".

O Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral explicou anteriormente à Lusa que o alerta para o atropelamento ferroviário foi dado às 17:29.

A fonte precisou que a vítima, um ferido grave, era um rapaz de 12 anos, que se encontrava com o pai "junto a um pontão na linha, a cerca de um quilómetro a seguir à passagem de nível".

Na altura, a fonte da IP disse à Lusa que a circulação ferroviária neste troço da Linha do Sul estava interrompida desde 17:10, devido a "um incidente" ocorrido "ao quilómetro 246", mas sem falar em atropelamento ferroviário.

Para o local do sinistro foram mobilizados 12 operacionais, apoiados por quatro veículos, entre meios dos bombeiros, da GNR e INEM, incluindo o helicóptero sediado no Algarve.