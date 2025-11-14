Criança fica sem pontas dos dedos na escola. BE, associação de pais e advogados querem explicações

Em reposta à Antena 1, o presidente da Câmara Municipal de Cinfães, Carlos Cardoso, dá conta de que "o diretor do Agrupamento de Escolas de Souselo lhe comunicou telefonicamente a situação em causa" e que a escola já tem em curso um "processo interno de averiguações" cujas conclusões serão comunicadas à autarquia.





A mãe da criança recorreu às redes sociais para pedir ajuda jurídica. As respostas foram rápidas e são agora mais de 20 advogados a acompanhar o caso, membros do grupo de estudos "Saber Direito Portugal".





A advogada Ana Paula Filomeno explica que o objetivo é perceber se as motivações da agressão ao menino foram xenófobas, e "atuar para atender da melhor forma" as necessidades da família. Fala de uma situação "gravíssima em Portugal", onde "o discurso de ódio contra imigrantes tem crescido exponencialmente e o resultado está aí", considera a advogada brasileira.





Mariana Mortágua quer saber se o Ministério da Educação está atento a casos de racismo e xenofobia nas escolas. Reconhece que a violência entre alunos "nem sempre tem estas motivações", mas alerta para o aumento de "fenómenos e episódios de violência racista, de violência xenófoba" e defende que, acontecer numa escola, "é especialmente preocupante".A deputada do BE faz três perguntas ao Governo, entre elas se "o Ministério da Educação tem registo do número de casos de violência em contexto escolar relacionados com xenofobia e racismo?". O Bloco pergunta também se há uma estratégia para prevenção destes fenómenos e se o Governo tem conhecimento deste caso em concreto e se vai "averiguar junto do Agrupamento de Escolas de Souselo".O caso aconteceu a 10 de novembro, na Escola Básica Fonte Coberta, em Cinfães. De acordo com o relato da mãe da criança, foram os colegas a trilhar-lhe a mão numa porta da casa de banho. A jornalista Camila Vidal escutou as partilhas da mãe, Nívia Estevam, nas redes sociais, onde diz que não era a primeira vez que o filho denunciava ser vítima de bullying na escola.A Comissão de Proteção de Criança e Jovens de Cinfães também respondeu ao pedido de esclarecimentos da Antena 1, a presidente Joana Santos diz que "a situação será analisada de acordo com a lei de promoção e proteção de crianças e jovens".Ana Paula Filomeno lamenta ainda que o caso tenha ocorrido num ambiente que deveria ser "seguro e protegido", a escola.Por envolver crianças, este grupo de advogados pede no entanto contenção, "não é a hora de acusar ninguém", defende a advogada, acrescentando que a prioridade é "apurar" o que aconteceu e se houve negligência da escola ou do Estado português.A Antena 1 ouviu também a CONFAP - Confederação Nacional das Associações de Pais, sobre este caso. Dizem não conhecer o caso em concreto, mas a presidente Mariana Carvalho reconhece que há um aumento da "irritabilidade" dos alunos, que acaba em "extremismo e violência". Os confrontos físicos "também têm aumentado" e por isso, defende Mariana Carvalho, "temos mesmo que dotar as escolas e a comunidade educativa de ferramentas e de recursos para preventivamente conseguirmos atuar" nestas situações.A CONFAP confirma que tem recebido queixas sobre o crescimento da violência nas escolas e que tem "encaminhado para as entidades" competentes.