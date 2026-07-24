Criança morre dentro de carro. Creche diz estar a colaborar no apuramento de todos os factos

A Direção do Colégio O Mestre Cuco, onde estava inscrita a criança de 18 meses que morreu na quinta-feira após ter sido esquecida dentro de um carro, emitiu um comunicado a garantir que está a acompanhar a situação “com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade” e a colaborar “com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos”.





A menina de 18 meses foi encontrada dentro do carro de transporte de crianças da creche pelas 16h00 e o óbito foi declarado pouco depois no local.“Neste momento de sofrimento indescritível, queremos expressar as nossas mais sentidas condolências aos pais e à família assim como a todos os que lhe eram próximos. Não existem palavras capazes de traduzir a dimensão da sua irreparável perda”, diz a creche no comunicado.“Neste momento particularmente difícil, a prioridade do Colégio é prestar todo o apoio possível à família, às crianças, às suas famílias e a todos os profissionais que integram a nossa comunidade educativa”, acrescenta.A Polícia Judiciária está a investigar o caso.