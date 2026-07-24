País
Criança morre dentro de carro. Creche diz estar a colaborar no apuramento de todos os factos
A diretora do colégio, que se encontrava de férias, regressou a Almada para acompanhar a situação.
A Direção do Colégio O Mestre Cuco, onde estava inscrita a criança de 18 meses que morreu na quinta-feira após ter sido esquecida dentro de um carro, emitiu um comunicado a garantir que está a acompanhar a situação “com a máxima seriedade e sentido de responsabilidade” e a colaborar “com as entidades competentes no apuramento rigoroso de todos os factos”.
O Colégio adianta ainda que a diretora, que se encontrava de férias, “regressou de imediato a Almada para acompanhar pessoalmente a situação”.
A menina de 18 meses foi encontrada dentro do carro de transporte de crianças da creche pelas 16h00 e o óbito foi declarado pouco depois no local. A criança foi esquecida junto à creche e estaria dentro da viatura desde manhã.
“Neste momento de sofrimento indescritível, queremos expressar as nossas mais sentidas condolências aos pais e à família assim como a todos os que lhe eram próximos. Não existem palavras capazes de traduzir a dimensão da sua irreparável perda”, diz a creche no comunicado.
“Neste momento particularmente difícil, a prioridade do Colégio é prestar todo o apoio possível à família, às crianças, às suas famílias e a todos os profissionais que integram a nossa comunidade educativa”, acrescenta.
A Polícia Judiciária está a investigar o caso.