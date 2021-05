Criança morre depois de alegadamente ficar esquecida dentro de viatura

De acordo com a polícia, a criança terá ficado esquecida no interior de um automóvel durante o dia e quando a família se apercebeu, ao final da tarde, apressou-se a levá-la para o Hospital de Santa Maria, mas a criança acabou por morrer.



A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias desta ocorrência