Criança morre durante treino de futebol

Um menino de sete anos morreu ontem, após cair inanimado num treino de futebol das camadas jovens do Boavista. O atleta, que já estava no clube há dois anos, foi ainda assistido no local com manobras de reanimação e recurso a desfibrilhador antes da chegada do INEM.

Foi a seguir transportado para o Hospital de S.João, mas o óbito acabou por declarado pouco tempo depois. Em comunicado, o Boavista garante que o menino realizou os exames médicos necessários para a competição, não sendo do conhecimento do clube ou da família qualquer condição clínica que impedisse a prática desportiva. Os axadrezados decretaram um luto de três dias e suspenderam toda a atividade do clube.