Crianças do segundo ano fazem prova de fluência da leitura

Foto: Sandra Henriques - Antena 1

A velocidade refere-se ao número de palavras lidas num minuto. A precisão refere-se ao número de erros cometidos durante a leitura.



O professor da turma pede a cada aluno, individualmente, para ler um pequeno texto. Na sala só estão o professor e o aluno. Primeiro a criança lê o texto uma vez em voz baixa, e depois o professor pede para ler o texto em voz alta. O professor usa um cronómetro para avaliar a velocidade, e, enquanto a criança lê, vai sublinhando as palavras lida de forma incorreta.



No final, o aluno junta-se aos colegas que estão com o professor bibliotecário noutra sala, ou na biblioteca escolar quando a há na escola. Para ajudar nesta parte, a Rede de Bibliotecas Escolares tem no site

quatro sugestões de atividades para serem feitas enquanto os alunos vão sendo avaliados individualmente pelo professor da turma. Por exemplo, uma atividade é sobre o poema "Perdigão perdeu a pena" de Luís de Camões, como ouvimos nesta reportagem da Antena 1 na Escola Básica Alice Vieira, em Lisboa.



Questionado pela Antena 1 sobre esta prova, o IAVE - Instituto de Avaliação Educativa remete para o guião que tem online, onde se explica em pormenor como é feita esta prova.



Contactado pela Antena1, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação recorda que esta prova foi anunciada a 11 de setembro passado, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, no âmbito da aprovação do plano Aprender Mais Agora. A prova é feita agora porque se espera que no final deste ano letivo os alunos do segundo ano já tenham aprendido a ler.



O Ministério da Educação, Ciência e Inovação acrescenta que a leitura é decisiva para o sucesso escolar, e só com bons diagnósticos pode haver intervenções com impacto. A prova serve apenas para uso das escolas e do sistema educativo. Não é um momento de avaliação externa, e não vai ter qualquer tipo de classificação, nem impacto nas notas dos alunos.