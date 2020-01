Crianças maltratadas em centro de acolhimento na Maia

Eram todos menores que tinham sido retirados às famílias e aguardavam, naquele centro, por uma decisão judicial sobre o futuro.



No despacho de acusação, citado na edição de hoje do Correio da Manhã, o Ministério Público acusa a mulher de 46 anos, de expôr as crianças a um ambiente de terror psicológico, de violência e agressividade.