Crianças migrantes. Ex-perita da ONU quer mais formação em mediação cultural para professores em Portugal
A portuguesa Virgínia Brás Gomes foi perita do Comité da ONU de Direitos Económicos, Sociais e Culturais.
A antiga presidente do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, Virgínia Brás Gomes, considera que em Portugal faltam atualmente mais professores com formação em mediação cultural.
Em entrevista à Antena 1, a antiga assessora da Direcção-Geral da Segurança Social lembra que Portugal tem cada vez mais crianças migrantes e sublinha que o direito à educação não lhes pode ser negado.
As declarações foram feitas à margem de uma conferência sobre o Direito à Educação como Meio de Integração das Crianças Migrantes que está a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.
O evento tem encerramento previsto para as 17h00 desta sexta-feira.
