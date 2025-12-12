Crianças migrantes. Ex-perita da ONU quer mais formação em mediação cultural para professores em Portugal

A antiga presidente do Comité dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, Virgínia Brás Gomes, considera que em Portugal faltam atualmente mais professores com formação em mediação cultural.Em entrevista à Antena 1, a antiga assessora da Direcção-Geral da Segurança Social lembra queAs declarações foram feitas à margem de uma conferência sobre o Direito à Educação como Meio de Integração das Crianças Migrantes que está a decorrer na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa.O evento tem encerramento previsto para as 17h00 desta sexta-feira.