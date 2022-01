Crianças que contactem com caso positivo na escola não ficam em isolamento

Graça Freitas disse que só são considerados contactos de alto risco as crianças que vivam na mesma casa de alguém com covid-19, pelo que ficam isoladas, já que não têm reforço da vacina, disse em declarações à agência Lusa.



“Nós, por norma, vamos considerar as crianças apenas contacto de alto risco se forem coabitantes de um doente”, pelo que essa criança fica isolada, porque “é um contacto domiciliário e as crianças não têm reforço”, explicou a diretora-geral da Saúde.



Uma criança com um contacto com um caso positivo na escola não fica em isolamento, disse Graça Freitas à Lusa, acrescentando que o que se pede aos pais é que sejam reduzidos os contactos e convívios e que essas crianças, dependendo da idade, usem máscara.



As crianças que ficam na escola fazem um teste ao terceiro dia, adiantou.



As aulas deverão recomeçar na segunda-feira em Portugal depois de ter sido alargado o período de férias do Natal de duas para três semanas como medida de combate à pandemia.