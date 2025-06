Crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência aumentaram mais de 200% em cinco anos

Foto: RTP

É o que demonstram os dados de todas as polícias, congregados nas Estatísticas da Justiça, da responsabilidade da Direção-Geral da Política de Justiça.



Em 2020, as forças de segurança tinham registado pouco mais de 130 crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência no país. Um número que disparou para mais de 420 crimes, em 2024.



A investigadora Rita Guerra, do ISCTE, considera que a resposta das autoridades portuguesas a este fenómeno tem sido ridícula. A investigadora que coordenou um projeto que estudou o discurso de ódio 'online' em Portugal pede mais investimento nesta área.



Hoje assinala-se o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio, instituído pelas Nações Unidas.