Criminalidade e insegurança. Portugueses sentem-se seguros mas estão mais desconfiados

Com destaque para as mulheres, com 35 ou mais anos, das classes sociais mais baixas e das regiões Sul e Ilhas.

Aliás, entre os inquiridos em Lisboa, “a maioria (53 por cento) sente que a noite é o período mais perigoso”.

Os inquiridos consideram que a criminalidade violenta (62 por cento), o cibercrime (54 por cento) e o tráfico de drogas (30 por cento) são as principais ameaças à segurança em Portugal.





A violência doméstica surge em quarto lugar (24 por cento).





Nos últimos lugares da lista de principais ameaças à segurança surgem o excesso de imigração (dois por cento) e ameaças à saúde pública.





Apenas um por cento dos inquiridos considera a guerra e o tráfico humano como ameaças à segurança do país.





Entre estes, cerca de metade não apresentaram queixa, sobretudo por não acreditarem na justiça.

Cerca de um terço tem receio de ser assaltado ou agredido, sendo que o receio de ser assaltado é superior ao registado nas vagas de 2023 e 2017, mas inferior à vaga de 2012.





Sete em cada dez inquiridos diz que “nunca foi alvo de insultos, ameaças ou agressões”.





“Face a 2020, verifica-se uma diminuição da preocupação em ser vítima de algum tipo de cibercrime”, adianta ainda o estudo.





Quanto à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), a grande maioria (85 por cento) já ouviu falar da APAV, com destaque para as mulheres, a partir dos 35 anos, das classes sociais mais altas e de Lisboa.





Ficha técnica





A amostra obtida é de 600 inquiridos, residentes em Portugal, de ambos os sexos e a partir dos 15 anos. Este valor traduz um grau de confiança de 95,5%, com uma margem de erro de ±4,08%. O trabalho de campo foi da responsabilidade da Pitagórica. A amostra foi recolhida nos dias 1 e 8 de julho de 2025. Foi utilizada uma amostragem mista, estratificada por distrito, género e idade. Estudo quantitativo com recurso entrevistas telefónicas.



