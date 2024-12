Crise na Madeira. Ireneu e Marcelo reúnem em Belém

O encontro foi confirmado pelo gabinete de Ireneu Barreto, embora não tenha sido divulgado pela Presidência da República.



Na terça-feira, o parlamento madeirense aprovou uma moção de censura do Chega contra o Governo Regional minoritário do PSD, liderado por Albuquerque, com os votos a favor de toda a oposição. Só o PSD e o CDS-PP, que têm um acordo parlamentar e um total de 21 deputados (insuficientes para a maioria absoluta que requer 24), votaram contra.



Na sequência da aprovação da moção de censura, que implica a queda do executivo, Ireneu Barreto ouviu na quinta-feira todos os partidos com assento parlamentar, por ordem decrescente de representação: PSD, PS, JPP, Chega, CDS-PP, IL e PAN.



No final dos encontros, o juiz conselheiro transmitiu aos jornalistas que todas as forças políticas “pugnaram eleições o mais depressa possível”, realçando que a sua tentativa de encontrar uma solução governativa no “quadro da atual legislatura não teve qualquer sucesso”.



Ireneu Barreto adiantou ainda que a data “mais provável” para a realização de eleições antecipadas é 9 de março, sublinhando, no entanto, que esse cenário “depende exclusivamente da vontade” do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, “depois de ouvir os partidos e o Conselho de Estado”.